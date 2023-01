Nova Friburgo terá placas de sinalização turística - Divulgação

Publicado 07/01/2023 07:04

Com a finalidade de organizar o acesso e orientar moradores e turistas, a Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Turismo, dará início à instalação de placas de sinalização turística no município. Serão confeccionadas e instaladas 63 placas de interesse turístico, distribuídas pelo Centro, Olaria, Cônego, Lumiar, São Pedro da Serra, Muri, Duas Pedras, Amparo, Conquista, Riograndina e Conselheiro Paulino.

A implementação do projeto de sinalização turística na cidade, além de organizar o fluxo de turistas, irá impactar positivamente na hospitalidade, acessibilidade, organização do turismo local e, ainda, enaltecer a imagem de Nova Friburgo como um forte destino turístico.

A quantidade e a indicação da localização em que as placas serão instaladas foram definidas a partir de visitas técnicas in loco, realizadas por servidores da Secretaria Municipal de Turismo ao longo dos anos de 2020 e 2021. Isso deu origem ao Projeto Básico elaborado pelo EGCP (Escritório de Gerenciamento de Projetos), em conformidade com o convênio firmado junto à União (Ministério do Turismo), por intermédio da CEF (Caixa Econômica Federal).

A licitação, na modalidade Tomada de Preços (menor valor global), ocorreu no dia 23 de novembro. Serão investidos R$ 449.543,88 na confecção e implantação da sinalização turística, sendo R$ 444.768,88 de recursos federais e R$4.775,00 de contrapartida do Município. A empresa de engenharia especializada em confecção e instalação de placas de sinalização vencedora da licitação foi a Construtora MDM Ltda, com sede em Macuco-RJ. O contrato foi assinado no dia 12 de dezembro e o extrato de instrumento contratual foi publicado no Diário Oficial de 21 de dezembro.