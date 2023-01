Hanseníase: janeiro é o mês de conscientização da doença - Divulgação

Hanseníase: janeiro é o mês de conscientização da doençaDivulgação

Publicado 06/01/2023 19:19

O primeiro mês do ano aborda assuntos pertinentes em campanhas, uma delas é a conscientização da Hanseníase, que é uma doença crônica, causada por uma bactéria e transmitida através do contato com pacientes. O ‘’Janeiro Roxo’’ tem como objetivo ampliar a discussão sobre o tema e levar a informação à população.

A manifestação ocorre na pele em forma de manchas, sejam esbranquiçadas, amarronzadas ou acastanhadas, gerando uma alteração na sensibilidade e ocasionando a fraqueza muscular. Acomete principalmente as mãos, pernas, os pés e braços.

O tratamento é outro mecanismo importante para evitar complicações. Em Nova Friburgo há um Programa de Hanseníase no Sistema Único de Saúde (SUS), que acolhe, orienta, avalia e oferece os tratamentos mensais. O paciente deve procurar o atendimento na Unidade Básica de Saúde do Suspiro, na sala 43, de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas.