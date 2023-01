Beneficiários do programa auxílio brasil: atualize informações nas unidades básicas de saúde - Divulgação

Publicado 06/01/2023 18:56

Atenção: os beneficiários do programa Auxílio Brasil do Governo Federal precisam atualizar as informações relacionadas à saúde em uma Unidade Básica de Nova Friburgo.

Os públicos são mulheres de 14 a 44 anos e crianças de 0 a 7 anos. É necessário atualizar peso, idade e informações pessoais, assim como estar com a vacinação infantil em dia. Em caso de gestação, também é preciso registrar os dados do pré-natal.

O que é o Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil realiza a transferência direta e indireta de verba, integra benefícios de assistência social, saúde, educação e emprego, potencializa a melhoria na qualidade de vida das famílias e contribui para a sua inclusão social.