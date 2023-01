"Domingo de lazer" terá oficina de artes marciais com o lutador Edson Barboza Jr. - Divulgação

Publicado 07/01/2023 08:14

O ano de 2023 começa com uma edição especial do “Domingo de Lazer”, evento realizado pela Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A grande novidade desta edição é a participação especial do lutador friburguense Edson Barboza Jr., que irá ministrar uma oficina de artes marciais totalmente gratuita. Outras atrações prometem movimentar o evento, como os Djs Saulo Emerick e Luciana Petrillo, massoterapia e oficina de desenho. Para a criançada, pipoca, algodão-doce, brinquedos infláveis, pula-pula e cama elástica.

Esta edição do “Domingo de Lazer” contará com o apoio das secretarias de Cultura e de Ordem e Mobilidade Urbana, da Afape e da empresa DLK. A via permanecerá fechada durante o evento e, em caso de chuva, será suspenso.