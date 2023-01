Vacinação contra a covid-19 para jovens e adultos retoma em Nova Friburgo a partir desta quinta-feira, 12 - Divulgação

Publicado 11/01/2023 18:15

Com o recebimento de novas doses, a Secretaria Municipal de Saúde retoma a vacinação contra a covid-19 em Nova Friburgo a partir desta quinta-feira, 12 de janeiro.

A imunização ocorre nas Unidades Básicas de Saúde do Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira e São Geraldo em horários diversos que podem ser conferidos na arte em anexo. A primeira, segunda, terceira, quarta e quinta doses estão disponíveis para os grupos que possuem as recomendações.

As crianças de seis meses até dois anos, 11 meses e 29 dias e com cinco a 11 anos de idade foram vacinadas nesta quarta-feira, 11 de janeiro, conforme previsto e divulgado anteriormente pela Prefeitura de Nova Friburgo. Apenas os pequenos de três e quatro anos ainda precisarão aguardar o envio de novas vacinas, já que essas idades precisam de um tipo de imunizante específico que está em falta em todo o território nacional. Assim que Nova Friburgo restabelecer o estoque, a campanha dessa faixa etária será retomada imediatamente.