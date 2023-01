Reunião com governo do estado reforça benefícios para Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 11/01/2023 14:42

Na manhã desta terça-feira, 10, representando Nova Friburgo, a secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, se reuniu com o novo secretário de Estado de Saúde, Doutor Luizinho, e os representantes de outros municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Em relação a esse planejamento, os friburguenses serão amplamente beneficiados com a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Para 2023, a previsão é que seja inaugurado o sonhado Hospital Oncológico, que irá poupar centenas de pacientes que, periodicamente, viajam para ter o tratamento.

O Governo Municipal está em finalização da desapropriação do antigo SASE, em Olaria, onde será alocada uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mais moderna e atualizada com exames de imagem.

“Nova Friburgo buscou parcerias para trazer benefícios para a cidade e conseguimos. Agora chegou a hora de efetivamente plantarmos esses frutos no nosso SUS. Os planos sairão do papel para a vida dos nossos munícipes.”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Nicole Cipriano.