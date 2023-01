Vigilância sanitária fiscaliza venda de produto para cabelo após Anvisa cancelar licença - Divulgação

Publicado 09/01/2023 17:33

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou e cancelou a licença de funcionamento da empresa Microfarma Indústria e Comércio LTDA, que é utilizada para trançar e modelar o cabelo. A medida foi tomada após uma investigação que constatou efeitos indesejáveis e riscos à saúde, como cegueira temporária.

Além disso, foi constatado que há questões documentais irregulares. O CNPJ está em condição inapta por omissão de declaração. Por conta desses acontecimentos, foi proibida a comercialização de todos os produtos dessa marca.

Cumprindo essa determinação, a Vigilância Sanitária de Nova Friburgo já iniciou as ações de busca pelas pomadas modeladoras da Microfarma no comércio friburguense. A Secretaria Municipal de Saúde também alerta e orienta a população para que não seja feita a compra dessa marca. A pasta também recomenda que outros itens do mesmo segmento sejam utilizados com cautela e supervisão profissional. Caso alguém flagre a venda irregular da mercadoria, basta denunciar pelo telefone (22) 2523-1958.