Subsecretaria de ordem urbana/posturas realiza recadastramento de ambulantes/comércio informalDivulgação

Publicado 11/01/2023 15:01

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Subsecretaria de Ordem Urbana/Posturas, informa que a partir do próximo dia 16 de janeiro, será realizado o recadastramento de ambulantes/comércio informal. O processo será para os vendedores volantes cadastrados que deverão efetivar a renovação de suas credenciais para a venda de produtos nos espaços públicos do Município de Nova Friburgo.

Os vendedores ambulantes interessados na atualização do cadastro deverão comparecer na sede administrativa da Subsecretaria, situada na Rua Vicente Sobrinho, n° 80, no bairro Olaria, levando as seguintes documentações:

Cartão de Identificação de Ambulante;

Cópia e original do RG e Cadastro de Pessoa Física;

Cópia e original de comprovante de residência atualizado;

Cópia de identificação e da folha em que consta a rescisão do último contrato de trabalho CTPS (digital ou física);

Fotos do local onde se encontra o ponto de venda;

Fotos dos produtos que serão comercializados;

Comprovante de quitação de taxa anual.

A Subsecretaria de Ordem Urbana/Posturas informa ainda que o processo de recadastramento será feito por etapas conforme a área de atuação, iniciando-se no bairro de Olaria, posteriormente seguindo pelos demais.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2526-9261, ou pelo email subsecretariadeposturas@gmail.com.