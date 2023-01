Secretaria Municipal de Saúde oferece oficinas terapêuticas para crianças e adolescentes no CAPS infanto-juvenil - Divulgação

Secretaria Municipal de Saúde oferece oficinas terapêuticas para crianças e adolescentes no CAPS infanto-juvenilDivulgação

Publicado 11/01/2023 15:33

O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) Brasileirinhos oferece oficinas terapêuticas para crianças e adolescentes, de segunda a sexta-feira, em sua unidade, que fica em Olaria. As atividades grupais são destinadas à socialização familiar e social dos usuários, focando na expressão das emoções e desenvolvendo habilidades relacionadas à autonomia e cidadania.

Sendo uma estratégia de acolhimento, interação e socialização, as oficinas acontecem diariamente com a assistência de uma rede multidisciplinar como pediatra, psicólogo, técnicos de enfermagem e oficineiros.

Os interessados em participar devem comparecer na Avenida Júlio Antônio Thurler, número 431, em Olaria, onde fica o CAPSi, das 8 às 17 horas.