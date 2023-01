Representantes da prefeitura participam de reunião com delegado da câmara italiana de comércio e indústria - Divulgação

Publicado 13/01/2023 18:22

Na última terça-feira, dia 10 de janeiro, foi realizada uma reunião entre representantes da Prefeitura de Nova Friburgo e da Câmara Ítalo-brasileira de Comércio e Indústria, dando início às conversações para incentivar e promover, em Nova Friburgo, ações da temática italiana apoiadas pela Câmara. Participaram do encontro o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior, André Montechiari, o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Felipe Schenquel, o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Augusto Theodoro, o subsecretário de Esportes e Lazer, Aiã Reis, e o delegado da Câmara Italiana Região Serrana/RJ, Alexandre Felizola.

Em pauta, discutiu-se a realização e apoio a eventos gastronômicos, culturais, esportivos e empresariais, trazendo instituições italianas parceiras e associadas à Câmara e à Associação das Câmaras de Comércio Italianas no Exterior (ASSOCAMERESTERO), a fim de colaborar com o Turismo e Comércio do município de Nova Friburgo. Além disso, na reunião, colocou-se a proposta de adoção de datas comemorativas italianas, como o Dia da Imigração Italiana e a Festa da República, já celebradas em outros municípios brasileiros.

Os participantes explanaram as vantagens para o município de eventuais ações esportivas com a aproximação de outras instituições, apresentadas pela Câmara, para o engrandecimento dos projetos. Segundo André Montechiari, os eventos, além de uma excelente oportunidade para reforçar os laços com a Câmara Italiana, também são uma possibilidade do aprimoramento dos modelos de negócios das novas empresas.