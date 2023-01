Mais de 12.100 testes para detecção de infecções sexualmente transmissíveis realizados em 2022 - Divulgação

Publicado 12/01/2023 15:00

Um dos grandes destaques de 2022 foi o serviço do Programa Municipal Infecções Sexualmente Transmissíveis, que desenvolve políticas públicas de prevenção, diagnóstico e assistência no SUS. Os dados do último ano são reflexo da atuação ativa da equipe da Subsecretaria de Vigilância em Saúde na rede de atenção básica e também nos hospitais, principalmente na Maternidade.

A Secretaria Municipal de Saúde contabilizou que 12.183 exames foram realizados, sendo 3.701 de HIV, 3.805 de sífilis, 2.432 de hepatite B e 2.245 de hepatite C. Desse número, 297 foram positivos (entre HIV, sífilis e hepatites B e C) e receberam a assistência médica, psicológica e medicamentosa através do programa. Somente no último mês do ano, durante a campanha ‘’Dezembro Vermelho’’, 1.310 testes foram feitos.

No início de dezembro de 2022, Nova Friburgo foi premiada pelo Ministério da Saúde pela eliminação de transmissão vertical de HIV, que é quando o vírus é passado da mãe para a criança durante a gestação ou parto. Junto com outros 42 municípios do país, o município friburguense recebeu um certificado, já que desde 2009 nenhuma criança nasce com HIV na cidade.

Ainda no fim do último ano, um outro passo importante foi dado na rede pública de saúde: a ampliação da testagem na atenção primária. Todas as unidades de saúde possuem a testagem das infecções sexualmente transmissíveis, garantindo que a população tenha um acesso mais rápido ao diagnóstico e, logicamente, ao tratamento.