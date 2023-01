Praça Getúlio Vargas receberá operação de poda no próximo domingo, 15 - Divulgação

Publicado 14/01/2023 06:00

Dentro do plano de manejo e poda dos eucaliptos centenários da Praça Getúlio Vargas, no Centro, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com o suporte da Prefeitura de Nova Friburgo, fará operação de poda no próximo domingo, dia 15. A ação acontece sob a coordenação de uma engenheira florestal da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável e seguirá um planejamento técnico prévio. Finalizada esta etapa, futuramente serão necessárias apenas podas de correção nas árvores.

Para alcançar as partes mais altas dos indivíduos arbóreos, será utilizada a escada magirus do Corpo de Bombeiros. Em solo, a equipe da Secretaria de Serviços Públicos fará a retirada dos galhos e remoção dos mesmos para descarte na Empresa Brasileira do Meio Ambiente (EBMA). A pasta também ficará responsável pela limpeza após o término do serviço.

Secretaria de Defesa Civil e Guarda Civil Municipal farão o isolamento da área de poda na praça para garantir a segurança dos envolvidos no trabalho e da população em geral, bem como do patrimônio. A concessionária Energisa, responsável pela distribuição de energia elétrica, também estará com equipe presente para acompanhar o serviço.

Na manhã desta quarta-feira, 11, foi realizada uma reunião final de alinhamento da operação, que contou com a presença de representantes da Fundação D. João VI, Defesa Civil, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Obras, Águas de Nova Friburgo, Energisa, Nova Faol, Naturgy e 11º Batalhão de Polícia Militar.

COMO FICA O TRÂNSITO DURANTE A PODA:

Restrição de estacionamento no entorno da praça, entre os números 164 (referência Posto Caçulinha) até o 116 (referência Padaria Santa Isabel), a partir das 22h de sábado, dia 14.

No domingo, dia 15, este mesmo trecho citado permanecerá interditado, juntamente com o lado oposto da Praça, entre as ruas Ernesto Brasílio e Coronel Galeano das Neves (em frente ao Friburgo Shopping), a partir das 7h.

Como alternativa, os motoristas poderão acessar a Rua Luís Spinelli, que estará em mão dupla; trafegar pela Rua Augusto Spinelli no sentido Braunes ou Praça Dermeval Barbosa Moreira. Do lado ímpar, o motorista poderá acessar a Rua Prefeito José Eugênio Muller, através da Rua Ernesto Brasílio, para transitar.

Agentes da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana estarão no local orientando o trânsito e as vias serão liberadas assim que o trabalho for concluído.