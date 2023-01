Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia oferece curso de gestão de finanças pessoais para a população friburguense - Divulgação

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia oferece curso de gestão de finanças pessoais para a população friburguenseDivulgação

Publicado 14/01/2023 08:00

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissionalizante e Superior irá promover no dia 28 de fevereiro (terça-feira) a abertura do Curso de Gestão de Finanças Pessoais, na Sala de Aula da Secretaria.

A capacitação, com embasamento legal na Lei 9.394/1996 terá, ao todo, 14 aulas distribuídas semanalmente, sempre às terças-feiras, das 14h às 17h. O curso, com duração de aproximadamente três meses, será 100% presencial e totalmente gratuito para a população friburguense a partir dos 16 anos completos.

O discente descobrirá qual o seu perfil financeiro e aprenderá a encontrar os pontos fracos de sua administração financeira e como solucioná-los.

Ao longo do Curso de Gestão de Finanças Pessoais, serão oferecidas 13 disciplinas, sendo elas:

A importância do planejamento financeiro pessoal;

Qual a sua relação com o dinheiro?;

Teste de perfil financeiro;

Iniciando a educação financeira;

Dicas valiosas para criar a saúde financeira;

Como se relacionar com bancos e financeiras;

Você: consumidor;

Iniciando o planejamento financeiro;

Dicas para economizar;

Orçamento doméstico;

Tabela de controle financeiro;

Aprenda a poupar;

Ferramentas úteis.

Os concluintes da capacitação receberão o Certificado de Participação, com a carga horária de 60h. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de fevereiro, através do link, ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissionalizante e Superior, localizada na Antiga Rodoviária Leopoldina, n° 223, segundo andar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (22) 2525-9145 ou (22) 2525-9231.