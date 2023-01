Nova Friburgo ocupa o 2º lugar geral no ranking de redução de criminalidade do estado - Divulgação

Publicado 16/01/2023 20:01

Há tempos Nova Friburgo é (re)conhecida por ser uma cidade tranquila e segura, na qual os índices de criminalidade se mantêm sempre baixos, gerando uma sensação de tranquilidade à população e aos turistas que visitam o Município. E isso se deve, em muito, ao importante e destacado trabalho desenvolvido pelo 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Nova Friburgo e Polícia Civil de Nova Friburgo, que contam com total apoio e parceria da Prefeitura de Nova Friburgo.

De acordo com dados publicados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ) e replicados pelas forças de segurança locais, no segundo semestre de 2022, a cidade alcançou o segundo lugar no que se refere à redução dos índices de criminalidade do Sistema Integrado de Meta.

O comando atual do 11º BPM, sob responsabilidade do tenente-coronel André de Holanda Cavalcante desde setembro de 2021, reduziu ainda mais por três semestres seguidos índices que já haviam apresentado queda em outros levantamentos do ISP-RJ. A Delegacia Polícia Civil faz o controle dos registros policiais no sistema de Metas. Em Nova Friburgo, a unidade é liderada pelo delegado Henrique Pessoa.

“A redução significativa dos índices criminais em Nova Friburgo vem sendo possível graças ao profissionalismo e abnegação dos policiais militares do 11º BPM, aliado a ações integradas com a Polícia Civil e com Ministério Público local. Ademais, não podemos deixar de ressaltar a relevante parceria construída com a Prefeitura de Nova Friburgo, na atual gestão, que através de sua Guarda Municipal, Subsecretaria Municipal de Posturas e Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, possibilitam um planejamento mais elaborado e eficaz para melhor servir a sociedade friburguense”, disse o comandante do 11º BPM, André de Holanda Cavalcante, que completou:

“Toda essa integração e parceria reflete nos números, que vem sofrendo redução significativa há três semestres seguidos, com índices abaixo de quando a cidade estava em um período de lockdown, devido à pandemia da Covid-19. Contem com a Polícia Militar, contem com o 11° Batalhão”.

A atuação da 151 Delegacia de Polícia é outro destaque para a cidade alcançar este resultado. “O trabalho da Polícia Civil é crucial, pois ela faz o controle dos registros policiais no Sistema Integrado de Metas, que são usados para avaliação da incidência criminal. Por muitas vezes, a gente está conseguindo manter esse nível durante tanto tempo porque, entre outras ações, identificamos elementos de falsas comunicações de crime, sobretudo de roubo. E particularmente também, a partir do momento em que os fatos chegam à Delegacia, nós investigamos com a devida deferência. Nós temos uma relação aqui na cidade de trabalho conjunto e compartilhado entre PM e Prefeitura que é fundamental para que alcancemos esse êxito”, considerou o delegado Henrique Pessoa.

Confira os números Nova Friburgo

No comparativo entre os anos de 2021 e 2022, Nova Friburgo apresentou redução nos quatro principais índices de criminalidade. Os crimes de letalidade violenta tiveram redução de 8,3% no Município; roubos de veículo caíram 85,7%; roubos de rua tiveram queda de 26,4%; enquanto roubos de carga permaneceram sem registro nos dois anos.

A título de comparação, no mesmo recorte entre 2021 e 2022, a Região Serrana registrou um aumento de 6,8% nos crimes de letalidade violenta. Quando o assunto é roubo de cargas, a Região Serrana também teve crescimento nos índices. Enquanto foram registrados três crimes do tipo em 2021, foram seis em 2022, realidade bem diferente da vivida em Nova Friburgo.

No comparativo com Teresópolis e Petrópolis, principais cidades da Região Serrana ao lado de Nova Friburgo, o Município também apresenta estatística positiva, com números mais favoráveis nos índices de criminalidade, o que consolidada Nova Friburgo como um dos municípios mais seguros do Estado do Rio de Janeiro.

Em Teresópolis, os casos de letalidade violenta subiram de 18 para 30 entre 2021 e 2022. Roubos de rua tiveram ligeira queda, reduzindo de 30 notificações em 2021, para 23 em 2022. Já os roubos de veículo também tiveram uma pequena redução no período, indo de sete em 2021 para quatro em 2022. No que se refere aos roubos de carga, os índices se mantiveram, com um registro em 2021 e outro em 2022.

Já em Petrópolis, assim como em Nova Friburgo, os crimes de letalidade violenta registraram queda. Enquanto em 2021 foram 24 casos, em 2022 foram 14. Os roubos de rua foram reduzidos em 36,1% (de 108 para 69) no período. Já os roubos de veículo tiveram um pequeno aumento, subindo de sete em 2021 para nove em 2022. A exemplo de Petrópolis, os índices referentes a roubos de carga se mantiveram com um registro em 2021 e outro em 2022.

Para o prefeito Johnny Maycon, “além de todas as riquezas que a cidade possui, ser uma das mais seguras do estado, reforça a convicção que Nova Friburgo é um dos melhores municípios do Brasil para morar e visitar. Estes excelentes resultados na redução dos índices de criminalidade é o reflexo do povo ordeiro, honesto e trabalhador e principalmente pelos méritos do trabalho impecável e incansável do 11º BPM, o qual parabenizo e agradeço imensamente ao Comandante André de Holanda, sendo extensivo a todo efetivo da PM, e ao desempenho da Polícia Civil, chefiada pelo delegado Henrique Pessoa e toda a sua equipe, além dos demais agentes de segurança do Município”.