Homem que agrediu companheira, e foi solto em dezembro, volta a cometer agressão doméstica - Reprodução mídias sociais

Publicado 17/01/2023 13:14



Na manhã desta segunda-feira, 16/01, policiais civis prenderam um homem pela prática do crime de Lesão Corporal, na forma da Lei Maria da Penha. O homem figura como autor em várias ocorrências por agressões contínuas, chegando a ser preso em flagrante por seus atos. Ele foi solto de dezembro de 2022 e continuou agredindo covardemente a companheira, o que culminou com sua prisão, efetuada hoje, 16/01.

A prisão ocorreu no distrito de Campo do Coelho e o preso não ofereceu resistência. Cumpridas as formalidade legais, o autor será encaminhado para o sistema prisional.