Nova Friburgo é uma das quatro melhores cidades do estado do Rio de Janeiro no quesito transparência - Divulgação

Nova Friburgo é uma das quatro melhores cidades do estado do Rio de Janeiro no quesito transparênciaDivulgação

Publicado 18/01/2023 11:43

A atual gestão municipal vem se comprometendo com a transparência de seus atos, possibilitando que qualquer cidadão possa acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço público em suas diversas áreas de atuação.

Exemplo disso é o Portal da Transparência de Nova Friburgo, que foi classificado com o selo “Prata” na avaliação do Radar Nacional de Transparência Pública, promovida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

E o melhor, Nova Friburgo ficou na 4ª colocação entre as 92 cidades do Estado do Rio de Janeiro no quesito transparência. No levantamento da Atricon, foram avaliadas: informações institucionais, recursos humanos, dispensas, inexigibilidade, atas de adesão, contratos, relatórios de gestão fiscal, despesas, receitas, e serviços de informação ao cidadão.

Considerando todos os critérios, a Prefeitura de Nova Friburgo alcançou um percentual de 77,32% no índice de transparência e 100% do percentual de essenciais, obtendo, desta forma, na avaliação final, o nível de transparência ‘’Prata’’.

Petrópolis, que também faz parte da Região Serrana, também alcançou o selo ‘’Prata’’, quando os percentuais estão na casa de 75% a 84%. Apenas a cidade do Rio de Janeiro e o Município de Miguel Pereira obtiveram o selo ‘’Ouro’’, quando os percentuais variam de 85% a 94%. Nenhuma cidade do Estado alcançou o selo ‘’Diamante’’, que representa a melhor avaliação no levantamento da Atricon, quando os percentuais estão entre 95% e 100%.

Já os índices percentuais inferiores a 75% foram tratados como de nível Inicial, Básico e Intermediário, selos obtidos pelos outros 88 municípios do Estado do Rio de Janeiro (poder executivo).

“O resultado demonstra que Nova Friburgo está no caminho certo no fomento à cultura da transparência no serviço público. O resultado reflete o trabalho e comprometimento que a gestão municipal possui com as normas de transparência, por entender que o órgão público deve, de fato, cuidar para que qualquer ato público seja o mais transparente possível e o cidadão possa entender e acompanhar onde estão sendo empregados os recursos públicos”, afirmou Kelle Barros, Controladora Geral do Município.

Com a conquista do selo de qualidade, Nova Friburgo irá inserir o selo ‘Prata’ no Portal da Transparência do Município, que demonstra que a cidade é uma das quatro melhores em todo o Estado do Rio de Janeiro no quesito transparência nos atos públicos.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Melo do Nascimento, parabenizou o Município “pelos esforços despendidos para a concretização do acesso à informação, direito tão valioso para a nossa sociedade”.