Prefeito entrega primeiro kit enxoval para recém-nascido na maternidade de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 18/01/2023 11:49

O prefeito Johnny Maycon, a secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, a diretora geral, Adriane Schenquel, e as enfermeiras Lúcia Helena Castro e Priscila Oliveira, entregaram na manhã desta terça-feira, 17 de janeiro, o primeiro kit enxoval no Hospital Maternidade Doutor Mário Dutra de Castro. A partir de agora, todos os bebês nascidos na unidade de Nova Friburgo serão beneficiados com 18 produtos essenciais para os primeiros dias de vida.

O primeiro bebê a receber os itens foi a Pérolla. A mãe, Sarah Ketlyn, que teve um parto humanizado, relatou que estava feliz com o momento.

Dentre os itens do kit, estão: álcool absoluto 70%, algodão em bolas, banheira para bebê, compressa de gaze estéril, creme de assadura, fraldas descartáveis, hastes flexíveis com pontas de algodão (cotonete), kit manicure (tesoura com ponta arredondada, cortador de unha e lixa), kit escova e pentes, três lencinhos de boca, manta, toalha de banho com capuz, sabonete em barra glicerinado, termômetro, shampoo neutro, travesseiro antialérgico, trocador de fralda e bolsa de tecido com zíper.

Os kits foram adquiridos pela Prefeitura de Nova Friburgo com o objetivo de dar o suporte mínimo aos pais, oferecendo produtos de higiene e cuidado do recém-nascido. Com base na média de nascidos vivos na Maternidade, mais de 1.660 conjuntos foram adquiridos para serem entregues durante 2023, e assim será, sucessivamente, para os próximos anos, com mais itens chegando.

Portanto, os bebês nascidos a partir desta terça-feira, 17 de janeiro, receberão a mala com os produtos oferecida pela Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Saúde.