Em comunicado oficial, empresa concessionária de transportes públicos de Nova Friburgo, a Nova Faol, alerta aos usuários sobre mudanças nos itinerários de 12 linhas no município - Reprodução mídias sociais

Publicado 15/02/2023 18:57

Ao todo 12 linhas de ônibus de Nova Friburgo estão com itinerários afetados por conta de problemas nas ruas da cidade. A empresa de transporte público Nova Faol, responsável pelos coletivos, informou que as linhas só voltarão a funcionar em seus trajetos originais depois que a Prefeitura solucionar os estragos nas vias públicas.



Cratera no começo da rua Monte Líbano, no Centro, uma das mais importantes e movimentadas da cidade, provocou a interdição de um dos acessos atendidos pela linha de ônibus. As forças chuvas da última terça-feira, 14/02, provocaram a que de uma barreira, perto de um dos pontos de ônibus e que ainda não foi recuperada.