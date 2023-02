Informações preliminares da Defesa Civil - Divulgação

Publicado 15/02/2023 15:07

Por segurança, a Praça Getúlio Vargas está interditada pela Defesa Civil e Secretaria de Serviços Públicos, em função da previsão de mais ventos fortes e risco de quedas de galhos. No local, a força do vento agiu como uma alavanca e arrancou uma árvore da espécie grevílea pela raiz e derrubou galhos de eucalipto.

A forte chuva que caiu na tarde desta terça-feira, 14, em Nova Friburgo foi acompanhada de rajadas de vento muito fortes e granizo. Foram registrados 19,88 mm em uma hora. Por conta do grande volume de chuva, diversas ruas ficaram alagadas, principalmente no Centro da Cidade, como o entorno da Praça Getúlio Vargas, ruas Farinha Filho, Augusto Spinelli, Sete de Setembro, entre outras. A água da chuva, no entanto, escoou em aproximadamente 12 minutos após a chuva cessar.

Até as 19h, a Defesa Civil também registrou estas ocorrências:

- Buraco na Rua Monte Líbano: agentes da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana fizeram a sinalização no local para orientar e alertar motoristas;

- Queda de galhos/ árvores nos bairros Lagoinha, Vale dos Pinheiros e Parque São Clemente, neste último, atingindo a rede elétrica. Concessionária de energia foi acionada.

A cidade está em estágio de Alerta e previsão de continuidade da chuva moderada a forte nas próximas horas. Grau de Severidade meteorológica "Muito Alta", segundo o Cemaden.

Equipes da Defesa Civil permanece de prontidão, com apoio do Corpo de Bombeiros, Energisa e outros órgãos para atuar nas ocorrências. Em caso de emergência, acione o telefone 199.

O Whastapp da Defesa Civil é (22) 2522.8182.