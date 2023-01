Em uma semana, maternidade de Nova Friburgo entrega 43 kits enxoval para recém-nascido - Divulgação

Publicado 27/01/2023 08:00

Conforme já divulgado pela Prefeitura de Nova Friburgo, na última semana, mais precisamente no dia 17 de janeiro, teve início a entrega dos kits enxoval para recém-nascidos no Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro. Desde então, em apenas uma semana, 43 famílias receberam o conjunto após a alta hospitalar.

Os pais levam para casa álcool absoluto 70%, algodão em bolas, banheira para bebê, compressa de gaze estéril, creme de assadura, fraldas descartáveis, hastes flexíveis com pontas de algodão (cotonete), kit manicure (tesoura com ponta arredondada, cortador de unha e lixa), kit escova e pentes, três lencinhos de boca, manta, toalha de banho com capuz, sabonete em barra glicerinado, termômetro, shampoo neutro, travesseiro antialérgico e trocador de fralda.

A Prefeitura de Nova Friburgo adquiriu mais de 1.660 kits para 2023 através de licitação e assim será, sucessivamente, para os próximos anos, com mais itens chegando. O objetivo é oferecer o suporte mínimo que é necessário nos primeiros dias de vida de um neném.