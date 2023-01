Nova Friburgo comemora aniversário de Riograndina com evento - Divulgação

Nova Friburgo comemora aniversário de Riograndina com eventoDivulgação

Publicado 27/01/2023 07:00

A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, juntamente com moradores e amigos de Riograndina, vai celebrar os 99 anos do distrito em evento no próximo sábado, 28/01, na Praça Nossa Senhora do Rosário, das 13h às 17h.A programação conta com a apresentação da Real Banda Euterpe Friburguense; música com DJ Cosme; orientações sobre câncer bucal e distribuição de kits com a equipe de Saúde Bucal; muita dança com Luciane Ferreira; espetáculo de mágica com Gabriel; alegria e risada com o palhaço Pirilampo; hip hop com Cláudio Lamblet; arte circense com Edgar Salarini e, para fechar esse dia especial, show com Pinguim e Amigos. Durante o evento, muita diversão para a criançada com cama elástica, tobogã e distribuição de algodão doce e pipoca para os pequenos.O distrito de Riograndina está presente na riqueza cultural de Nova Friburgo e realiza, anualmente, diversos eventos, como a tradicional Folia de Reis, a Cavalgada de São Jorge, bloco carnavalesco, além do ecoturismo com trilhas e passeios de bicicleta e moto.Venha comemorar com a gente!! A programação completa, sujeita à alterações em caso de mau tempo, você confere no site: www.pmnf.rj.gov.br