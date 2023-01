Prefeitura de Nova Friburgo participa de reunião sobre projeto "Rio Construção" - Divulgação

Publicado 26/01/2023 13:21

Na segunda-feira, 16 de janeiro, representantes da Firjan apresentaram o projeto “Rio Construção” para as secretarias municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SEMMADUS), Obras e Casa Civil de Nova Friburgo. O projeto integra um conjunto de ações visando maior produtividade no setor construtivo e envolve quatro pilares: industrialização, digitalização, modelos de gestão e sustentabilidade.

Durante o painel, foi apresentado o “Rio Construção BIM”, com enfoque das contribuições da metodologia BIM (Building Information Modelling) frente aos desafios da transformação digital no setor da Construção - infraestrutura e edificações. Na oportunidade, foi ofertado, através do Centro de Referência da Construção, um projeto piloto ao município para realizar o plano de implantação do BIM, por meio de uma capacitação.

A SEMMADUS vem buscando melhorias nos processos para emissão do alvará de construção, com destaque na participação do projeto Licença 4.0, também da Firjan, cujo objetivo é analisar e identificar oportunidades de melhorias nos processos de licenciamento de obras, a fim de simplificar as etapas e reduzir os prazos de tramitação.