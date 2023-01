Hemocentro realiza mutirão de doação de sangue no primeiro sábado de fevereiro - Divulgação

Hemocentro realiza mutirão de doação de sangue no primeiro sábado de fevereiroDivulgação

Publicado 22/01/2023 07:09

O Hemocentro Regional de Nova Friburgo programou o primeiro mutirão de doação de sangue de 2023. No sábado, dia 04 de fevereiro, das 8h às 11h30, a unidade estará aberta esperando os doadores com o objetivo de abastecer o estoque para o carnaval deste ano, que acontece entre os dias 16 e 21 e é uma época com muita demanda de bolsas de sangue.

Por atender 16 cidades da Região Serrana e ainda oferecer suporte para a rede privada, a Secretaria Municipal de Saúde conta com a colaboração de todos nessa causa do bem. Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 59 anos (menores de idade acompanhados de responsável), estar bem de saúde, ter se alimentado com com comidas leves, evitando derivados de leite, pesar mais de 50 quilos e não possuir doenças crônicas. Também é necessário ter em mãos documentos originais com foto.