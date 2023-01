Uma importante obra em Nova Friburgo foi finalizada - Divulgação

Uma importante obra em Nova Friburgo foi finalizada Divulgação

Publicado 20/01/2023 11:05

A Rua Minas Gerais, no bairro Olaria, recebeu o trabalho de drenagem pluvial e pavimentação através de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela execução do serviço. Foram investidos cerca de R$3,5 milhões, cujo projeto encaminhado ao Estado foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Obras.

Além da Rua Minas Gerais, parte da Avenida Julius Arp e da Alameda Walter Vogt receberam as intervenções pelo Governo do Estado. A execução da obra foi de responsabilidade da empresa Novacap Engenharia, Indústria e Comércio Ltda., sendo cumprida dentro do prazo estipulado de 180 dias.

Com a conclusão deste trabalho, iniciado em julho de 2022, os moradores e comerciantes da Rua Minas Gerais não terão mais transtornos durante o período de fortes chuvas. Além disso, com a pavimentação asfáltica, a obra favoreceu as condições de tráfego na rua, beneficiando também a todos os motoristas que passam pelo local.