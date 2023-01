Festival Folia de Reis acontece neste final de semana - Divulgação

Publicado 20/01/2023 08:00

A Associação de Grupos de Folia de Reis, com o apoio da Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Cultura realizará, no próximo final de semana, o tradicional Festival da Folia de Reis, na Praça Lafayette Bravo, no distrito de Conselheiro Paulino.

A festividade teve origem na Europa e chegou ao Brasil junto com os portugueses, durante o período de catequese e colonização. Tanto na Espanha, quanto em Portugal, a festa faz parte da representação cultural.



Em Nova Friburgo, a Associação de Grupos de Folias de Reis, reúne e organiza os grupos que levam para as ruas a representação da caminhada dos três reis magos até o local onde o menino Jesus nasceu. Cada integrante com a sua bandeira, dedicada ao santo de devoção, formada pelo mestre de folia, o contramestre, os músicos, cantadores e palhaços.

Prestigie essa importante manifestação cultural!