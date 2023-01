Secretaria de Meio Ambiente busca parceiros voluntários para o programa arborizar Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 19/01/2023 14:00

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável realizou no final do ano passado uma busca por comerciantes dispostos a se tornarem parceiros voluntários do programa 'Arborizar Nova Friburgo'.

No decorrer da atividade foi promovida a Educação Ambiental por meio do diálogo e sensibilização sobre os benefícios da arborização urbana e conservação da Mata Atlântica.

O papel do parceiro voluntário é contribuir com o cuidado, buscando criar o sentimento de pertencimento em relação às mudas alocadas próximos aos seus estabelecimentos. Cada voluntário recebeu uma placa de parceiro do programa 'Arborizar Nova Friburgo', que demonstra sua iniciativa em cooperar com o programa e zelar pela arborização urbana local.

Além disso, ações também foram realizadas pela equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente para monitoramento do crescimento das mudas, com aferição de medidas como: altura, diâmetro de coleto e circunferência da base.

A equipe da Secretaria de Meio Ambiente está planejando ainda para este ano de 2023 a busca por novos parceiros voluntários do programa 'Arborizar Nova Friburgo'.