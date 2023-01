Programa de Educação Ambiental de Nova Friburgo irá nortear ações voltadas à promoção da Educação Ambiental - Divulgação

Publicado 19/01/2023 12:42

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, publicou em dezembro passado no Diário Oficial Eletrônico Municipal, o decreto N°1913/2022 do Promea, que institui o Programa Municipal de Educação Ambiental no Município de Nova Friburgo.

O objetivo é nortear as ações voltadas à promoção da Educação Ambiental, seguindo as diretrizes, princípios e estratégias prevista no documento.

Nesse sentido, o Município vem buscando promover ações no intuito de implementar e desenvolver a Educação Ambiental de maneira efetiva, tanto na esfera formal quanto na não-formal.