Espaço Arp recebe a primeira campanha de adoção de filhotes de 2023 - Divulgação

Espaço Arp recebe a primeira campanha de adoção de filhotes de 2023 Divulgação

Publicado 20/01/2023 14:00

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), setor vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, realizará no sábado, dia 21, uma campanha de adoção responsável de cães filhotes. O evento de adoção será no Espaço Arp, na área próxima ao espaço pet, das 10h às 14h.

Os interessados em adotar um animalzinho devem ter mais de 18 anos, apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Os adotantes passarão por entrevista feita pela equipe da Ssubea. Mais informações podem ser obtidas junto à Ssubea pelo telefone (22) 2525-9111.

Todos aqueles que gostam de filhotes de cachorro estão convidados a participarem desta campanha.