Mais de 27 mil animais vacinados contra a raiva em 2022Divulgação

Publicado 21/01/2023 07:08

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da equipe da Vigilância Ambiental, iniciou a campanha de vacinação antirrábica em junho de 2022 na zona rural de Nova Friburgo, posteriormente, seguindo para a parte urbana do município. Em apenas seis meses, 27.034 animais foram vacinados contra a raiva na cidade.

No último ano, 19.311 cães e 7.723 gatos receberam a dose em todos os bairros da cidade, dentre eles, Centro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira, Lumiar, São Pedro da Serra, Vargem Alta, Salinas, Conquista, São Lourenço e outros. Os dados de 2022 superam 2021, quando cerca de 26 mil bichos foram imunizados.

Com quase 100% de letalidade nos pets, a prevenção é realizada somente com a vacina, por isso a importância da imunização em dia. A campanha de 2023 retorna em junho e será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura.