Qualificação profissional: CEVEST abre inscrições para cursos gratuitos em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 20/01/2023 18:10

Uma boa capacitação é essencial para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho ou se qualificar na empresa em que atua. Com o intuito de atender às demandas de empresas, em especial no setor de confecções, o Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para Indústria do Vestuário (CEVEST), setor vinculado à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissionalizante e Superior, está abrindo novas turmas para os cursos gratuitos de capacitação. As inscrições acontecem de forma permanente e, conforme novas turmas são abertas, os inscritos são chamados.

Os cursos são ministrados no próprio Cevest, por instrutores qualificados, nos horários da manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h). Neste ano, o Centro ampliou a oferta de disciplinas e acrescentou sete novas qualificações: Costura Criativa (Artesanato); Costura Fitness; Desenho de Figurino de Carnaval; Desenvolvimento de produtos de Moda em Moulage; Ficha Técnica; Oficina de Mesa Posta e Oficina de Bonecas.

Os(as) candidatos(as) devem ter idade mínima de 16 anos. Para se inscrever, basta comparecer à Secretaria de Ciência e Tecnologia, localizada na Av. Alberto Braune, nº 223 - Centro (2º piso da antiga rodoviária), de segunda à sexta-feira. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2525.9145.

Cevest – desde 2005, formando profissionais e abrindo horizontes!

Cursos Oferecidos:

* Costura Íntima

* Costura Criativa (Artesanato)

* Costura Plana

* Costura Fitness

* Corte Industrial

* Controle de Qualidade

* Criação e desenvolvimento de Coleção

* Desenho de Moda

* Desenho de Figurino de Carnaval

* Desenvolvimento de produtos de Moda em Moulage

* Ficha Técnica

* Ilustração de Desenho de moda

* Modelagem Infantil

* Modelagem Íntima

* Modelagem Fitness

* Modelagem Plana

* Modelagem Modinha

* Artesanato (Aproveitamento de Aparas)

* Bolsa Ecobags (Artesanato)

* Oficina de Mesa Posta

* Oficina de Bonecas