Cresce número de atendimentos nas estratégias de saúde da família em 2022 - Divulgação

Cresce número de atendimentos nas estratégias de saúde da família em 2022Divulgação

Publicado 22/01/2023 07:00

Os dados de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde mostram que as equipes da Subsecretaria de Atenção Básica estão acolhendo mais a população de Nova Friburgo.

Em 2022, 171.489 atendimentos foram realizados nas 20 Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município. Já em 2021, foram 129.799. Em relação às visitas domiciliares, o número também vem crescendo. Em 2022, mais que triplicou, atingindo 126.914 visitações.

O aumento gradual está diretamente ligado à estruturação da rede primária de saúde, com equipes e mecanismos que permitem que o trabalho seja executado de forma mais ampla nas comunidades. Além disso, o cenário pós-covid também impactou no crescimento da procura pelos postos, uma vez que mais pessoas estão buscando o serviço no SUS.

A secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, explicou a importância do fortalecimento da atenção básica: "São nas ESFs que temos o acesso direto ao friburguense e é ali que podemos prevenir doenças e diagnosticar precocemente. Temos muito ainda o que fazer, mas temos avançado. Em 2021 já mostramos nosso trabalho na prática, agora, em 2022, vemos que estamos avançando ainda mais. A gestão espera que possamos continuar informando o aumento nos números nos próximos anos".