Com chegada de doses, vacinação contra a Covid retoma para toda população acima dos seis mesesDivulgação

Publicado 23/01/2023 13:25 | Atualizado 23/01/2023 13:26

A Secretaria Municipal de Saúde retoma plenamente a vacinação contra a covid-19 em Nova Friburgo durante esta semana, de 23 a 27 de janeiro, após a chegada de novas doses no município. Entretanto, a campanha acontecerá mediante o número de doses no estoque. Além disso, o reforço das crianças só poderá ser disponibilizado após o recebimento de novos imunizantes.

As crianças a partir dos seis meses até os 11 anos, 11 meses e 29 dias, receberão a primeira e segunda dose na quarta-feira, 25, nas Unidades Básicas de Saúde do Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira e São Geraldo.

Já para os adolescentes, adultos e idosos, a imunização acontece de segunda a sexta-feira nos mesmos bairros.