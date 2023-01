Carnaval 2023: publicado chamamento público para credenciar comerciantes eventuais - Divulgação

Publicado 23/01/2023 13:37

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu), tornou público na última sexta-feira, 20 de janeiro, por meio de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município, o chamamento público para credenciamento de interessados em exercer a atividade de comércio eventual de acessórios, alimentos e bebidas no Carnaval 2023 da cidade.

Os pontos serão divididos em: barracas; isopores; carrinhos; barracas destinadas à comercialização de cervejas artesanais; e barracas destinadas à comercialização de comidas artesanais. Esses pontos serão definidos e distribuídos em sorteio que será realizado no plenário da Câmara de Vereadores em dia e horário a serem posteriormente definidos e publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Os inscritos que obtiverem o credenciamento terão direito a apenas uma credencial para utilização exclusiva no período oficial de carnaval e nos locais onde se der o evento, conforme as regras contidas no edital, que pode ser acessado por meio do site oficial da Prefeitura de Nova Friburgo (www.novafriburgo.rj.gov.br).

As inscrições deverão ser feitas no período entre 23 de janeiro (segunda-feira) e 27 de janeiro (sexta-feira), exclusivamente de forma presencial, na sede da Smomu, das 9h às 17h. Dúvidas, consultas ou outras informações podem ser obtidas na própria Smomu, que fica na Rua Vicente Sobrinho, nº 80, em Olaria, ou através dos telefones (22) 2526-9261 ou (22) 2526-9262.