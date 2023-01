Mais de 380 mil atendimentos nas cinco unidades básicas de saúde de Nova Friburgo - Divulgação

Mais de 380 mil atendimentos nas cinco unidades básicas de saúde de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 26/01/2023 13:09

Nova Friburgo possui cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos bairros Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira e São Geraldo, sendo essas duas últimas consideradas mistas. Essas são as principais portas de atendimento do SUS antes que haja a necessidade de encaminhamento hospitalar. Junto com elas há 20 Estratégias de Saúde da Família (ESF) espalhadas em diferentes localidades do município, que são os chamados ‘’postinhos’’.

Somente nessas cinco UBS, 383.891 atendimentos foram realizados durante 2022. Um aumento em comparação a 2021, quando 272.465 assistências foram registradas. O número vem crescendo devido ao fortalecimento da rede, principalmente em termos de equipe. Em relação aos médicos, houve um aumento de 40 para 87 profissionais na rede básica, incluindo especialidades que não haviam no sistema público de saúde da cidade.

As UBS do Suspiro e de Olaria funcionam das 7h às 19h, com o objetivo de contemplar todos os cidadãos. Em breve, após a conclusão das obras de Conselheiro Paulino, essa unidade também terá o horário estendido.