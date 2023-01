Secretaria de Turismo lança calendário de eventos e campanha durante evento "Conexão: Gramado x Nova Friburgo" - Divulgação

Secretaria de Turismo lança calendário de eventos e campanha durante evento "Conexão: Gramado x Nova Friburgo"Divulgação

Publicado 25/01/2023 19:56

A Prefeitura de Nova Friburgo realizou na noite da última terça-feira, 24, no teatro do Nova Friburgo Country Clube, o workshop “Conexão: Gramado x Friburgo”, que contou com a palestra do prefeito de Gramado/ RS, Nestor Tissot. Durante o evento, a Secretaria de Turismo lançou o calendário oficial de eventos turísticos de Nova Friburgo em 2023 e a campanha “Curta Nossa Friburgo”.

Um grande público formado por empresários, autoridades, representantes de associações, prefeitos e secretários de Turismo da região prestigiou o encontro, que teve a pauta da gestão pública e privada do turismo, sob o prisma do empreendedorismo. A palestra do prefeito de Gramado teve o tema “Gramado, um case de sucesso”, detalhando as ações e estratégias que fazem da cidade gaúcha um dos maiores destinos turísticos do país, atraindo cerca de sete milhões de visitantes por ano. Ao final da sua fala, o prefeito Nestor respondeu a perguntas da plateia.

Antes da palestra, no entanto, o secretário de Turismo de Nova Friburgo, Renan Alves, fez dois lançamentos importantes: o Calendário de Eventos de Nova Friburgo, dividido de forma temática por estações, e a campanha “Curta Nossa Friburgo”, que consiste numa ação de valorização de todas as vocações e atrativos da cidade, gerando um engajamento entre a população e despertando o sentimento de pertencimento.

Após o secretário, o prefeito Johnny Maycon falou sobre as ações que vem sendo executadas pela gestão municipal para devolver o protagonismo no setor turístico que Nova Friburgo deteve, principalmente na década de 1970. Johnny Maycon ainda falou sobre novos projetos que estão sendo desenvolvidos, entre eles, a proposta de reativação da cachoeira Véu das Noivas, em Furnas do Catete, que está desativada desde 2011.

CALENDÁRIO DE EVENTOS TURÍSTICOS

Nossa cidade é especial, e você pode curtir nossa Friburgo em todas as estações.

No verão, em fevereiro, curta o nosso tradicional Carnaval, que é o maior do interior do estado.

No outono, as temperaturas começam a cair, e nossa cidade completa mais um ano de história. E para celebrarmos, a Secretaria de Turismo realizará a MAIFEST, cuja temática volta os olhos para o que temos de melhor na cidade. Em junho, o clima romântico é evidenciado através do evento “O Amor Sobe a Serra”. No inverno, curta o nosso friozinho, no Festival de Inverno, que garante muita musicalidade e expressões artísticas. Na FEVEST, a maior feira da moda íntima da América Latina, você terá oportunidade de conhecer o que temos de melhor da indústria têxtil. Na primavera, a Festa do Morango com Chocolate garante atrair milhares de visitantes para curtir nosso doce sabor. A tradicional Festa da Cerveja, continua enaltecendo a nossa cultura cervejeira. A magia toma conta da nossa cidade em novembro e dezembro, no evento UM ENCANTO DE NATAL. E fechamos o ano brindando a vida e celebrando o novo em nosso Reveillon. Curta Nossa Friburgo em qualquer estação.

Um outro calendário, reunindo todos os demais eventos do município, também será divulgado. O calendário completo de eventos esta disponível no site da prefeitura.

Acompanhe nossas redes sociais @turismonovafriburgo e @prefeituranovafriburgo.

CAMPANHA CURTA NOSSA FRIBURGO

Uma campanha que carrega o senso de pertencimento; a ação de curtir experiências no destino; e o engajamento nas redes sociais.

Curta Nossa Friburgo: a campanha nasceu a partir da percepção da mudança de discurso e comportamento da população em relação à cidade. Nova Friburgo tem respirado, através do turismo, novos ares. Magia, encantamento, e o amor pela cidade entram em cena. O protagonismo da cidade, provocou falas com o termo de posse, a frase "minha cidade" tem sido dita por muitos friburguenses.

Outra conotação, é o verbo “curtir”. Ao viajarmos “curtimos” diversas experiências gastronômicas, culturais, naturais, e outras… E em Nova Friburgo temos tudo isso e muito mais. O engajamento digital se dá através do botão "curtir”, sempre em alta nas redes sociais, demonstra a satisfação, a admiração, a contemplação e, diga-se de passagem, Nova Friburgo merece muitas curtidas.