Projeto 'Bolsa Atleta' de Nova Friburgo é enviado pela prefeitura à câmara - Divulgação

Publicado 26/01/2023 14:00

A Prefeitura de Nova Friburgo por meio da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com o Conselho Municipal de Esportes, enviou na última segunda-feira, 23 de janeiro, à Câmara Municipal de Nova Friburgo, o projeto de lei que estabelece a criação do Programa Bolsa Atleta Municipal.

O programa está sendo criado para ajudar a custear materiais, treinos e viagens de atletas da cidade, além da melhoria em diversas praças esportivas, como quadras e ginásios, além de investimentos em programas sociais e escolinhas para as crianças.

Caso seja aprovado, em seguida, será regulamentado através de decreto municipal.

O prefeito Johnny Maycon ressaltou que o programa é uma grande conquista para os atletas friburguenses: "Esse é só mais um passo para que possamos estruturar o nosso esporte e apoiar de forma efetiva os diversos talentos que temos em Nova Friburgo. Ainda é pouco, mas estamos avançando", destacou o chefe do Executivo friburguense.