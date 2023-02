Cada vez mais complicado o trânsito em Nova Friburgo: :acidentes viraram rotina - Câmeras de segurança

Cada vez mais complicado o trânsito em Nova Friburgo: acidentes viraram rotina

Publicado 02/02/2023 23:07

Acidente envolvendo duas motos no centro de Nova Friburgo

Um carro foi atingido por um ônibus ao entrar numa curva, perto do Hospital Municipal Raul Sertã nesta quinta-feira, 02/02. Veículo tenta passar junto com o coletivo e quase é imprensado contra um poste. O trânsito nas avenidas próximas ao centro do município está cada vez pior, sem que a prefeitura tome medidas para corrigir o problema.Na véspera, quarta-feira, 01/02, um outro acidente, envolvendo duas motos, quase termina em tragédia, no mesmo local. Uma moto vinha da ponte, perto do Raul Sertã, quando foi pega por outra moto e, por pouco, não foi atingida por um carro.