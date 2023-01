Dia Nacional da Visibilidade Trans será celebrado em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 28/01/2023 07:11

No próximo domingo, 29 de janeiro, será celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Trans, data nacionalmente escolhida para chamar atenção e viabilizar as diversas questões envolvendo as pessoas trans. Nesse sentido, o Centro de Cidadania LGBT – Hanna Suzart irá promover o evento ‘Visibilidade Trans 2023 Nova Friburgo’.

Entre as ações, que serão promovidas na sexta-feira, 27 de janeiro, e no domingo, 29 de janeiro, estão previstas rodas de conversa e outras atividades, abordando as vivências e perspectivas da população trans, de modo a estimular a inclusão em todas as áreas de desenvolvimento do município de Nova Friburgo.

Confira a programação do ‘Visibilidade Trans 2023 Nova Friburgo':

Sexta-feira, 27 de janeiro:

14h - Roda de Conversa: Vivências Trans e Perspectivas - Denise Taynáh, mulher trans – secretária executiva do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBTI+.

Local: Centro de Cidadania LGBT- Hanna Suzart

Endereço: Av. Alberto Braune, 223 – Centro

Domingo, 29 de janeiro:

14h – exibição do documentário ‘Iden(T)idade’ – produção Jiquipanga Records

Sinopse: “Relatos de vivências e sonhos de pessoas Trans na cidade de Nova Friburgo”

Local: Centro de Cidadania LGBT- Hanna Suzart

Endereço: Av. Alberto Braune, 223 – Centro

17h30 - Matinê pelo dia da Visibilidade Trans, cine debate e confraternização - Frente de Ação TransFeminista, com ciclo de bate papo e exibições de filmes com a temática LGBTQIAP+.

Local: Café Coragem

Endereço: Rua Nova Aurora, 27, Largo do Estrela – São Pedro da Serra