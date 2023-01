Novas adesões no clube de desconto para servidores da prefeitura municipal de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 27/01/2023 12:00

Para garantir que os servidores municipais tenham amplo acesso a produtos e serviços de diversos segmentos como educação, saúde e bem-estar, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria da Casa Civil, recebeu novas adesões ao Clube de Descontos para servidores municipais ativos e inativos, implantado em 2022.Empresas de todos os segmentos podem aderir ao Clube de Desconto do Servidor de Nova Friburgo. Atualmente, o Clube já conta com a parceria de 11 empresas que abrem as portas para novos clientes e garantem aos funcionários públicos diversos descontos especiais.Nesse mês de janeiro, mais três empresas aderiram ao programa. São elas: Universidade Candido Mendes Nova Friburgo, disponibilizando 20% de desconto nos cursos à distância (EAD) e 30% nos cursos presenciais; Sutileza Vital, que realiza os serviços de cuidados com os idosos, atividades de estética e outros cuidados, oferecendo 10% de desconto e GS Plano de Saúde, que garante assistência médica e hospitalar, dando 5% de desconto para os servidores municipais.As empresas que se interessarem em aderir ao programa devem procurar a Secretaria Municipal da Casa Civil, onde todo o cadastro será realizado. Ela funciona na Av. Alberto Braune, nº 224 – 2º andar. Todos os critérios de cadastramento e documentos necessários estão dispostos no Decreto Municipal n° 1.086/2022, disponível no site da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo ( https://pmnf.rj.gov.br/pagina/143_CLUBE-DE-DESCONTOS-PARA-OS-SERVIDORES-PUBLICOS.html ).