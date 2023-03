Câmeras de segurança registram ação de bandidos em furto à loja de celulares em Nova Friburgo - Reprodução mídias sociais

Publicado 28/02/2023 22:48

Mais uma loja de celulares foi assaltada no último sábado, 25/02, em Nova Friburgo. Desta vez, os bandidos arrombaram e furtaram celulares, causando prejuízo de mais de R$70 mil. O assalto foi praticado por 3 bandidos.

Os assaltantes planejaram tudo em detalhes e invadiram a loja em uma das principais avenidas de Nova Friburgo, no centro comercial da cidade. A loja de aparelhos celulares na Avenida Alberto Braune foi invadida pelos bandidos, que tiveram toda a ação filmada por câmeras do circuito interno do estabelecimento.

Policiais civis da 151ª Delegacia de Polícia de Nova Friburgo estão comandando as investigações.