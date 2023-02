Exposição fotográfica em Nova Iguaçu conta um pouco da história da Folia de Reis na cidade - Divulgação

Exposição fotográfica em Nova Iguaçu conta um pouco da história da Folia de Reis na cidadeDivulgação

Publicado 10/02/2023 16:52

O Festival de Artes de Nova Iguaçu entra em seu segundo fim de semana neste mês de fevereiro com um destaque no campo das artes visuais neste fim de semana. O Top Shopping está recebendo a exposição fotográfica Folia de Reis, de Daniel Caetano, fotógrafo apaixonado por esta cultura e que decidiu contar algumas delas em uma volta ao passado através das imagens.

A Folia de Reis é tradição em Nova Iguaçu e retornou ao calendário cultural municipal em janeiro deste ano.

Quem for ao shopping (Avenida Governador Roberto Silveira, nº 540, Centro) poderá admirar, através do olhar de Daniel Caetano, a interação entre mestre, contramestre, bandeireiro, palhaços e foliões que integram os grupos. Depois disso, a exposição ficará de 14 de fevereiro a 3 de março na galeria de artes da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), na Rua Governador Portela, nº 812, também no Centro.

Além da exposição fotográfica, o Festival de Artes terá mais dois eventos na programação do fim de semana. A Praça CEU de Jardim Paraíso recebe o Circuito de Esquetes, onde o público poderá assistir peças teatrais de curta duração sobre diferentes temas. No domingo, a Praça de Tinguá voltará a receber o “Música na Natureza”. A primeira edição no local foi realizada em janeiro e conquistou o público.

Desta vez o projeto que leva música de boa qualidade e valoriza os artistas locais terá como atrações Renan Oliveira, Só Damas, Laisa Viana, Jonhson Almeida e Luiz Brito. As apresentações musicais começam às 12h. A região também terá atrativos como a Expo Tinguá, a Feira da Roça, tendas de gastronomia local e artesanato.

O Festival de Artes de Nova Iguaçu é promovido pelo Ministério do Turismo e pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), da Prefeitura de Nova Iguaçu, com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR). Todos os eventos são gratuitos. A programação semanal pode ser consultada em www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/festivaldeartes.