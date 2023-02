Novo ponto de atendimento da Águas do Rio fica na 1ª Igreja Batista de Nova Iguaçu, no Centro do município - Divulgação

Publicado 10/02/2023 17:12

Para facilitar o acesso da população de Nova Iguaçu aos serviços, a concessionária de água e esgoto do município está percorrendo as ruas do Centro disponibilizando uma série de melhorias no fornecimento de água, além do atendimento comercial. Desde o início do ano, mais de 1,3 mil residências e 500 comércios foram visitados pelos profissionais da concessionária. Nesta semana, um novo ponto itinerante foi instalado na 1ª Igreja Batista de Nova Iguaçu, que fica localizada à Rua Coronel Francisco Soares, nº 472.



Neste local, os comerciantes e moradores da cidade podem solicitar a renegociação de débitos, padronização de hidrômetros, novas ligações de água, atualização cadastral, mudança de titularidade, entre outros serviços. O comerciante Adalberto de Azevedo, de 35 anos, aprovou a iniciativa.



“Quando a Águas do Rio passou em frente à minha loja, aproveitei para perguntar como poderia renegociar um débito que tinha em aberto e evitar a suspensão do serviço. Tive todo o suporte da equipe e consegui resolver minha pendência bem rapidinho. Como tenho um restaurante, não posso correr o risco de ficar sem água, afinal ela é essencial para meu negócio continuar de portas abertas”, disse.



Segundo o gerente comercial da Águas do Rio, José Antônio Moreira, a estratégia de aproximar a empresa do cliente é uma das premissas da concessionária, que tem investido em ações para estar cada vez mais presente na rotina da população.



“Contamos com o apoio de todos para garantir a universalização do saneamento básico. Entendemos que os moradores querem regularizar a vida e estamos prontos para oferecer condições para que isto aconteça. Esse modelo de atendimento facilita e garante que os comerciantes e moradores estejam cadastrados, com acesso regular à água e com as contas em dia”, explicou.



A empresa reforça que os usuários também podem solicitar serviços, como vistorias, através do 0800 195 0 195, que funciona por mensagens via WhatsApp ou ligações gratuitas, pela Agência Virtual no site www.aguadorio.com.br.