Obras de reparo em trecho de viaduto atingido por caminhão terá início neste sábado - Divulgação

Publicado 10/02/2023 19:24

A Rodovia Presidente Dutra terá uma faixa interditada na pista sentido São Paulo, no trecho sob o Viaduto da Rua Barros Junior, em Nova Iguaçu, a neste sábado (11) para a realização das obras de reparo no viaduto, que liga o bairro Rancho Novo ao Centro. A estrutura foi danificada há uma semana, quando um caminhão com altura maior que a permitida atingiu o viaduto ao transitar pela rodovia.

A decisão foi tomada durante uma reunião entre representantes da Prefeitura de Nova Iguaçu e da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia. No encontro, que teve a participação de membros das secretarias municipais de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU), de Infraestrutura (SEMIF) e de Defesa Civil (SMCD), além da gerência operacional da CCR, ficou decidido que a empresa ficará responsável pelo reparo.

A execução do serviço até a manhã da próxima sexta-feira (17), sendo necessário interditar uma das faixas da pista sentido São Paulo. Com o bloqueio, a saída 184 também estará fechada para os motoristas. Quem desejar ir ao Centro de Nova Iguaçu deverá sair da Dutra imediatamente após passar sob o viaduto da Posse, a 1,5km de distância.

O motorista deve respeitar a sinalização implantada no trecho em obra. Durante este período, com previsão de conclusão de 30 dias, o tráfego flui por apenas uma faixa no viaduto. Até lá, continuam válidas algumas das alterações, implementadas pela SEMTMU no local desde o dia do incidente:

- Liberação de somente uma das faixas do viaduto da Barros Júnior no sentido Rio de Janeiro para quem vem da Estrada do Iguaçu;

- Todas as transversais que chegam ao viaduto também estarão fechadas;

Caminhões e carretas, antes impedidos de cruzar o viaduto, já estão liberados para transitar pela via. Para que as intervenções causem menos transtornos ao trânsito na região, agentes da SEMTMU seguirão orientando os motoristas para dar mais fluidez no fluxo de veículos.

Em caso de chuva, os trabalhos poderão ser paralisados ou mesmo suspensos pela concessionária.