Mostra de cinema EncontrArte Audiovisual está com inscricões abertas em Nova Iguaçu - Divulgação

Mostra de cinema EncontrArte Audiovisual está com inscricões abertas em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 11/02/2023 10:00

Está sendo dado neste fim de semana, o pontapé inicial para a 1ª Mostra de Cinema EncontrArte Audiovisual, na sede do grupo, no centro de Nova Iguaçu. O evento é destinado aos realizadores, estudantes e artistas da Baixada Fluminense que tenham lançado obras audiovisuais entre os anos de 2019 e 2023.

As inscrições serão encerradas no dia 12 de março poderão ser realizadas somente através de formulário disponibilizado no site da EncontrArte (encontrarte.com.br). O resultado será divulgado no dia 17 de março no site da instituição e nas redes sociais. As inscrições Serão 24 produções selecionadas.

Para a Mostra serão aceitas nas submissões obras como documentários, curtas de ficção e animações, todos com temática livre. A duração de cada peça de audiovisual poderá ter no máximo 20 minutos e o arquivo deverá estar em qualidade mínima de 720p (HD), para análise da comissão de seleção. Trabalhos realizados por coletivos deverão ser inscritos por um único responsável.

É importante ressaltar que a Mostra não terá competição. É um evento de celebração da produção da região. A Mostra visa difundir as produções do segmento da Baixada Fluminense e promover o intercâmbio profissional entre os realizadores da região e outros possíveis participantes.

O EncontrArte Audiovisual já formou 200 alunos com produção de nove curtas, dois clipes, duas co-produções, três parcerias, 33 participações em festivais e 10 filmes premiados.