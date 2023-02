Evento de inauguração da ESESP ocorreu na última semana, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 13/02/2023 12:09

A Cruz Vermelha de Nova Iguaçu (CVBNI ) inaugurou na última semana a mais nova unidade da Escola de Especialização em Saúde Pública localizada na Avenida Nilo Peçanha, 565, no centro do município da Baixada Fluminense.

O evento de inauguração contou com a presença de autoridades e colaboradores da instituição. A CVBNI é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos e forma profissionais na área da saúde através da ESESP, que é referência na região.

Para comemorar a inauguração, em todo mês de fevereiro as matrículas dos cursos Técnico em Enfermagem, Saúde Bucal, Análises Clínicas e Radiologia terão 50% de desconto. As primeiras 50 matrículas concorrerão à bolsa integral, visite o Instagram da Instituição @cruzvermelhani e veja as regras para participar.

A Nova Unidade da ESESP fica O certificado da instituição é reconhecido internacionalmente, o que torna um diferencial para quem pensa em atuar fora do país. Alunos transferidos de outras instituições terão descontos especiais.