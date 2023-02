Nova Iguaçu abrirá inscrições para cursos gratuitos na área de tecnologia. São 450 vagas - Divulgação

Publicado 13/02/2023 17:42

A Prefeitura de Nova Iguaçu está oferecendo 450 vagas para oito cursos gratuitos do Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação (CVTI). As inscrições deverão ser feitas pela internet, a partir de 22 de fevereiro. Basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/semat e clicar no campo “Processo Seletivo Simplificado – Cursos por sorteio”.

Os cursos oferecidos pelo CVTI são Informática Básica, Excel Avançado, Montagem e Manutenção de Microcomputadores, Criação de Aplicativos, Criação de Games, Programação, Robótica e Web Design. O calendário prevê 40 horas de aulas em 75 dias. Os alunos serão divididos em diferentes turmas e cada uma será composta por até 30 estudantes.

O prazo para inscrição vai até 8 de março, e os nomes dos candidatos serão divulgados no dia 13, mesma data do sorteio que vai definir os contemplados. Das 450 vagas, 75 serão destinadas à cota racial. A seleção será transmitida ao vivo pelo YouTube. Basta acessar o canal @cvtinovaiguacu. A oficialização do resultado será publicada no Diário Oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu no dia 15 de março, e os sorteados terão entre os dias 16 e 21, a depender do curso escolhido, para efetuar as matrículas.

A efetivação deve ser feita diretamente no CVTI, localizado no Shopping Nova Iguaçu (Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, Bairro da Luz), local onde serão promovidos os cursos. O início das aulas está previsto para 10 de abril. O edital com todas as informações sobre as inscrições, os cursos, os dias de aula e seus horários, bem como as exigências das vagas está em www.novaiguacu.rj.gov.br/semat.