Nova Iguaçu intensificou ações de ordenamento urbano para o CarnavalDivulgação

Publicado 14/02/2023 13:54

A Prefeitura de Nova Iguaçu intensificou, nesta semana, o Plano Verão Tinguá 2023, que vai acontecer até o dia 20 de março. Um dos principais objetivos da ação é a prevenção de acidentes envolvendo motocicletas. Os números de casos com vítimas destes acidentes que chegam à emergência do Hospital Geral de Nova Iguaçu são alarmantes. Em 2022, foram 3.292 atendimentos, 97% maior que em 2021, com 1.658 registros.

O Plano Verão é realizado em Tinguá desde 2017 para controle e ordenamento do trânsito, organização urbana, educação ambiental, segurança pública e saúde pública, em um período de grande circulação de visitantes.

No último domingo, cerca de 30 agentes estiveram envolvidos nas ações. Não houve registro de acidentes e ocorrências na estrada. Tendas de educação e segurança no trânsito foram montadas em um dos acessos ao Bairro Vila de Cava e na Praça de Tinguá. Agentes da Guarda Ambiental abordaram visitantes em ônibus de turismo, na entrada da cidade, e os alertaram sobre a importância da preservação ambiental da região.

O comerciante Alan Lazaroni, de 35 anos, estava pedalando pela primeira vez na localidade e afirmou retornar após ver o trabalho da Prefeitura.

“A sensação de segurança é primordial para sociedade e para o nosso bem-estar. Adotei este estilo de vida de pedalar recentemente e é a primeira vez que venho para Tinguá. Com essa operação e a sensação de segurança, eu volto aqui com certeza”, disse.

Com a aproximação do carnaval, o morador Carlos Alberto de Campos, de 74 anos, ressaltou a importância da ação.

“Muito importante conscientizar essa comunidade, principalmente com a chegada do carnaval. Nesta época, recebemos muitos visitantes e os motociclistas precisam pensar na própria sobrevivência e na do próximo. Que eles andem mais devagar e não esqueçam de usar o capacete”, afirmou.

A ação é realizada e coordenada pela Prefeitura com participação das secretarias municipais da Agricultura e Meio Ambiente; Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo; Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana; Segurança Pública e Saúde. Também colaborou com a ação, o Inea (Instituto Estadual do Ambiente), através da Área de Proteção Ambiental Alto Iguassu.