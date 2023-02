Material roubado foi apreendido, levado para a delegacia e depois devolvido aos donos. - Divulgação

Publicado 17/02/2023 12:11

Agentes da Operação Nova Iguaçu Presente apreenderam dois menores suspeitos de praticarem assalto à mão armada no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com eles, foi recuperado material fruto do crime que estavam cometendo.

Os policiais estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Coronel Francisco Soares, quando foram abordados por um motociclista informando que dois indivíduos estariam praticando roubos na região, portando uma arma de fogo.

Os militares seguiram para o local e logo avistaram a dupla, realizando a abordagem. Com eles, foram encontrados um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular, duas bolsas e R$ 238,00 em espécie.

Uma das vítimas, dona de uma das bolsas e do telefone celular, reconheceu a dupla como autores do crime. O mesmo com um comerciante cujo dinheiro foi levado do estabelecimento onde trabalha. Diante do reconhecimento, ambos foram levados para a 52ª DP, onde ambos foram autuados pelo ato infracional análogo ao crime de roubo.