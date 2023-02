Maternidade Mariana Bulhões estará funcionando normalmente durante o período de Carnaval. - Divulgação

Publicado 17/02/2023 12:23

Os serviços essenciais na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, funcionarão normalmente durante o período de Carnaval, mesmo com o ponto facultativo decretado pela Prefeitura de Nova Iguaçu nos dias 17, 20 e 22 de fevereiro devido ao feriado prolongado de Carnaval.

Estarão abertos à população o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Maternidade Mariana Bulhões. Estão mantidas ainda as atividades da Defesa Civil, da Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb) e da Secretaria de Ordem Pública. O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu também funcionará normalmente de terça a domingo.

Já as unidades básicas de saúde e vacinação contra Covid-19 não abrirão durante o feriado. Os serviços retornam na próxima quinta-feira (23).

As Escolas Municipais também entrarão em recesso a partir desta sexta-feira (17). As aulas voltam na segunda-feira (27).