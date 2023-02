Bailinho de Carnaval para crianças acontece em Nova Iguaçu nestes domingo e segunda - Divulgação

Publicado 19/02/2023 08:00

Os moradores de Nova Iguaçu seguem neste domingo com mais um dia de festa no megaevento Arena CarnaTop que acontece no Terraço G3 (estacionamento) do Top Shopping, no Centro do município.

Neste domingo e segunda feira está rolando o Bailinho Infantil de Carnaval, com direito a desfile de fantasia, batalha de confete, desfile de bloquinho e concurso de Sambinha no Pé, todos os dias, na Praça de Eventos do 1º piso, a partir das 16h. A entrada é franca e a classificação livre.